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Украина

Гримчак отправлен в Черниговский СИЗО, его помощник — арестован

19:31 17 августа 2019 148
Юрий Гримчак в суде
Инф. «ФАКТОВ»

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Гримчак отправлен в Черниговский СИЗО. Об этом сообщила адвокат Юрия Гримчака и Игоря Овдиенко Татьяна Матяш.

При этом она выразила сомнение в законности действий по перемещению ее подзащитного, настаивая, что решение суда якобы не вступило в законную силу.

По ее словам, Деснянский районный суд Чернигова также арестовал Овдиенко на 60 суток с альтернативой залога в 4 млн гривен.

Напомним, Гримчаку 16 августа избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. Супруга чиновника заявила, что залог вносить не будет,

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