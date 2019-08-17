Происшествия

Пожар в одесском отеле: стали известны имена и фамилии пострадавших

По сведениям, озвученным Одесским городским советом, из десяти пострадавших при пожаре в гостинице «Токио Стар», 59-летний гражданин Литвы Роман Чернявский, сразу же отказался от госпитализации. Медпомощь ему оказали амбулаторно. Еще один иностранец, гражданин Сьерра-Леоне, состояние которого медики оценивают как удовлетворительное, также изъявил желание уехать домой. Таким образом, на больничных койках остаются семеро госпитализированных.

По данным Одесского регионального главка Нацполиции, в их числе:

одесситка Виктория Козлова , 1994 года рождения, ее состояние стабильно тяжелое;

, 1994 года рождения, ее состояние стабильно тяжелое; военнослужащий Сергей Васильев из Великомихайловского района Одесской области, 1999 года рождения, его состояние также оценивается как стабильно тяжелое;

из Великомихайловского района Одесской области, 1999 года рождения, его состояние также оценивается как стабильно тяжелое; сумчанин Николай Долгий , 1981 года рождения, его состояние оценивается как тяжелое;

, 1981 года рождения, его состояние оценивается как тяжелое; Елена Хомич из Херсонской области, 1996 года рождения;

из Херсонской области, 1996 года рождения; Екатерина Русских из Великомихайловского района, 2003 года рождения, получила 12% ожогов, отравление продуктами горения, состояние — тяжелое;

из Великомихайловского района, 2003 года рождения, получила 12% ожогов, отравление продуктами горения, состояние — тяжелое; 41-летний Павел Узевский из Мариуполя Донецкой области, состояние — тяжелое;

из Мариуполя Донецкой области, состояние — тяжелое; 22-летний Владимир Тепура из Беляевского района Одесской области, у которого ожоги 1−2 степени, также — ожоги глаз, 40% ожогов дыхательных путей.

Напомним, по словам начальника Одесского регионального главка Нацполиции Олега Беха, состояние четверых госпитализированных оценивается как критическое.

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