Пожар в одесском отеле: полиция задержала владельца «Токио Стар»

Происшествия

В субботу, 17 августа, следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования ночной трагедии в отеле «Токио Стар», задержали ее владельца Вадима Черного. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-секретарь прокурора Одесской области Инна Верба.

Она уточнила, что Черный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

«Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст. 270 УК Украины) и ходатайство об избрании ему меры пресечения». — сказала пресс-секретарь.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мэр Одессы распорядился проверить другие объекты, принадлежащие бизнесмену Вадиму Черному, а ТРЦ «Греческий» в центре города — закрыть.

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