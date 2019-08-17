- 22:59 Российский фермер "спалил" военных, обстреливавших территорию Украины в 2014 году
- 22:30 Пожар в одесском отеле: полиция задержала владельца «Токио Стар»
- 21:59 Пожар в одесском отеле: стали известны имена и фамилии пострадавших
- 21:49 Скрепы не держат: в оккупированном Севастополе разваливаются монументы на Братском кладбище
- 20:59 В Харькове мужчина прыгнул на рельсы в метро, убегая от полицейских
- 20:38 Все повторяется: жители Армянска снова пожаловались на кислотные выбросы
- 20:18 Где смотреть онлайн «Львов» — «Шахтер»: расписание трансляций матчей 4-го тура чемпионата Украины
- 19:59 Пожар в одесском отеле: правоохранители изъяли документацию и сервер
- 19:31 Гримчак отправлен в Черниговский СИЗО, его помощник — арестован
- 18:54 «Днепр-1» в меньшинстве выстоял на поле «Ворсклы»: видеообзор матча чемпионата Украины
- 18:48 У Зеленского открестились от парадной "принудиловки" на День Независимости
- 18:33 Роман Цимбалюк: «Из-за поведения Венедиктова нервничать не надо, он будет отстаивать интересы своей страны»
Пожар в одесском отеле: полиция задержала владельца «Токио Стар»
В субботу, 17 августа, следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры Одесской области, в рамках досудебного расследования ночной трагедии в отеле «Токио Стар», задержали ее владельца Вадима Черного. Об этом «ФАКТАМ» сообщила пресс-секретарь прокурора Одесской области Инна Верба.
Она уточнила, что Черный задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
«Сейчас прокуратура готовит указанному лицу подозрение по факту нарушения требований пожарной безопасности в гостинице, повлекшее гибель девяти человек (ч.2 ст. 270 УК Украины) и ходатайство об избрании ему меры пресечения». — сказала пресс-секретарь.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мэр Одессы распорядился проверить другие объекты, принадлежащие бизнесмену Вадиму Черному, а ТРЦ «Греческий» в центре города — закрыть.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт