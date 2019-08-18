Террористы взорвали свадьбу в центре Кабула

Мир

Вечером 17 августа в столице Афганистана Кабуле был совершен крупный теракт. Во время свадьбы, празднование которой проходило в центре города, смертник взорвал в толпе бомбу. На свадьбе, сообщает местное издание Tolonews, было более тысячи гостей. По последним данным, погибли не менее 40 человек, около 100 получили ранения.

МВД Афганистана заявило, что это был теракт. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, прогремевший в 22:40 по местному времени.

Это уже 17-й теракт в Кабуле с начала 2019 года. По официальным данным, в 16 предыдущих погибли не менее 113 человек, пострадали более 700. Западные агентства при этом считают, что жертв значительно больше, так как правительство Афганистана обычно занижает данные о погибших в результате терактов.

Предыдущую атаку террористы совершили 7 августа. Неподалеку от полицейского участка в западной части Кабула взорвалась машина, когда ее остановили для проверки. Погибли 14 человек погибли, еще 145 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное исламистское движение «Талибан».

В ноябре 2018 года во дворце бракосочетаний в Кабуле собрались влиятельные афганские священнослужители и религиозные деятели. Встреча была посвящена дню рождения пророка Мухаммеда. Неожиданно в здании прогремел мощный взрыв. Оказалось, что это взорвал бомбу смертник, находившийся прямо среди участников встречи. В результате погибли не менее 40 человек. Еще 60 получили ранения.

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