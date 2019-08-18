Происшествия

Пьяный майор полиции устроил масштабную аварию и скрылся с места ДТП: подробности и фото

В Днепре в субботу, 17 августа, помощник начальника Запорожской областной полиции майор Артур Филькинштейн спровоцировал ДТП — протаранил «Хонду» и «Опель», после чего скрылся с места аварии. Об этом в Facebook сообщил депутат Запорожского областного совета, адвокат Ярослав Гришин.

Он утверждает, что в последнее время майор выполнял функцию «смотрящего» по Кирилловке, собирая дань с бизнеса, и якобы передавая деньги «наверх».

По словам автора поста, сейчас дело о ДТП пытаются замять.

В комментарии к этому посту избранный народным депутатом от партии «Слуга народа» Владислав Бородин написал, что дело оформили по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции»). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 10 200 грн и лишение права управления транспортными средствами на один год.

Будет ли квалификация за побег с места ДТП — пока неизвестно.

Автомобиль полицейского

Известно, что до перехода на работу в главк Филькинштейн возглавлял Кирилловский подотдел полиции. В его электронной декларации указано, что он проживает в Днепре, а работает в Запорожье (между городами около 85 км).

Тойота RAW 4, на которой Филькинштейн совершил ДТП, записана на жену Елену Матвиенко.

Напомним, в июле 2019 года широкий резонанс получила история с освобождением бойцами спецподразделения КОРД нарушившего ПДД водителя бывшего главы полиции Днепропетровской области Виталия Глуховери. Несмотря на то, что инцидент произошел в 2018 году, скандал стоил ему должности.

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