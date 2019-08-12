18 августа 2019

Однажды у дрессировщика змей спросили:

- Почему ты не боишься держать ядовитую змею за пазухой? Наверное, ты очень храбрый человек?

- Видите ли, ответил фокусник, — бывают три вида смелости. Первый — это когда храбрец не представляет степени опасности и поэтому не ощущает страха. Второй — это когда храбрец представляет степень опасности, но находит в себе мужество пересилить страх. И, наконец, третий вид смелости — это храбрость знания. Это, когда благодаря знанию предмета опасности ты понимаешь, что причин для страха нет, и поэтому становишься смелым. Отчаянным же храбрецом считает себя только тот, кто так и не познал тонкости дела…

Не знаю, известна ли была это старая восточная притча маленькому Шарлю Блондену, начавшему выступать с исполнением сложных, а порой и опасных трюков в пять с половиной лет. Вряд ли, наверное. Но мальчику, переехавшему с родителями из Франции в Америку и начавшему там в столь юном возрасте выступать под псевдонимом ''Маленькое чудо'', суждено было вскоре все эти истины познать. Для того, чтобы преодолеть страх, достичь невероятного мастерства в умении ходить по канату без страховки и потрясти весь мир своими удивительными достижениями. Не сумел бы он сделать этого в детстве и юности — никогда бы не стал тем, кого уже к 30 годам в газетах начали называть ''Великим Блонденом''.

Чем же он так сумел прославиться, спросите вы? И когда это было? Ровно 160 лет назад, 18 августа 1859 года, французский канатоходец (он по-прежнему называл себя французским, хотя большую часть жизни провёл в Америке и Британии) совершил поступок, о котором заговорил весь мир. Впрочем, и до него было немало смельчаков, умевших потрясать публику непостижимыми трюками на натянутом канате. Но именно Шарлю Блондену первому в мире пришла в голову идея пересечь по туго натянутому канату на высоте 160 футов (50 метров) над бурлящей водой ущелье рядом с Ниагарским водопадом.

И он выполнил этот трюк! Причём, выполнил несколько раз — в самым невероятных, заметьте, вариантах. Сначала он прошёл по канату длиной 1100 футов (335 метров) с завязанными глазами (!), затем покорил эту же дистанцию на ходулях (!), потом прокатил перед собой тачку, потом на середине дистанции уселся на канат и перекусил свежеприготовленным омлетом. И вот, когда уже многочисленная публика и приглашённые для фиксации рекорда репортёры не находили слов для выражения восторга по поводу происходившего на их глазах чуда, Блонден, посадив на плечи своего менеджера, щуплого молодого человека по имени Гарри Колкорд, пересёк ущелье по воздуху ещё раз…

После этого в жизни Шарля Блондена было немало громких рекордов и сенсационных выступлений в Лондоне, Нью-Йорке, Бирмингеме, Дублине и других городах, о чём регулярно сообщали популярнейшие издания того времени. Но именно пересечение Ниагары с человеком на плечах стало тем событием, о котором продолжают вспоминать и сегодня. Особенно благодаря известной пьесе, которая так и называется ''Пересечение Ниагары'' и которая уже много лет подряд идёт с успехом в театрах пятидесяти стран мира, включая Национальный театр в Лондоне и Manhatten Theatre Club в Нью-Йорке. В честь главного героя пьесы и нашего сегодняшнего рассказа в одном из районов Лондона даже была названа улица — Блонден Авеню. Она, кстати, находится недалеко от района Портобелло, в котором приходилось когда-то выступать ''Великому Блондену'' и в котором сейчас по выходным дням проводятся антикварные ярмарки, на одной из которых я и купил представленную сегодня вашему вниманию фигурку.

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.