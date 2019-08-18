Умер создатель знаменитого Кролика Роджера (фото, видео)

Шоу-бизнес

В пятницу, 16 августа, в Бристоле, Великобритания, скончался всемирно известный мультипликатор Ричард Уильямс. О его смерти днем позже сообщила дочь Наташа Саттон Уильямс. Она рассказала, что отец умер от рака.

«Он вдохновлял всех, кто с ним встречался. И аниматоров, и других людей, из верхов и низов общества. Невероятно щедрый, теплый человек, который очень хотел больше узнать о мире», — сказала Наташа.

Ричард Уильямс родился 19 марта 1933 года в Торонто, Канада. Ему было пять лет, когда родители привели мальчика в кинотеатр на мультфильм Уолта Диснея «Белоснежка и семь гномов». Ребенок пришел в восторг и увлекся рисованием.

«Я был очень умным мальчиком. Не то, что сейчас. Мне очень хотелось попасть на студию Disney. Я взял свои рисунки, пошел туда и попал внутрь. Они сделали про меня сюжет, и я пробыл там два дня. Можете представить, каково это для ребенка!» — вспоминал Уильямс. Однако визит на студию Walt Disney стал для него одновременно и большим разочарованием. Один из художников посоветовал Ричарду забыть на время о мультипликации и сначала научиться хорошо рисовать.

«После этого совета у меня пропал всякий интерес. Заниматься анимацией начал снова только в возрасте 23 лет», — вспоминал художник. К этому времени он перебрался из Канады в Великобританию. Свой первый мультфильм Уильямс сделал в 1958 году. Это был «Маленький остров». Философская притча без слов длительностью 30 минут сразу же получила премию BAFTA в категории «Лучший мультфильм».

Конечно, на Уильямса обратили внимание. Чтобы заработать деньги на собственные новые проекты, Ричард взялся за анимированные титры к художественным фильмам. В 60-х вышли в результате ставшие популярными комедии «Что нового, киска?» со звездами кино Питером Селлерсом, Питером О’Тулом и Роми Шнайдер, «Забавная история, случившаяся по дороге на форум» Ричарда Лестера, «Казино «Рояль».

Роджер Уильямс

В 70-х Уильямс сделал анимированные титры к культовым комедиям Блейка Эдвардса «Возвращение Розовой пантеры» и «Розовая пантера наносит ответный удар».

Но художнику хотелось большего. Уильямса захватила идея объединения на экране нарисованных персонажей с живыми актерами. Реализовать ее удалось только в 1988 году, когда Роберт Земекис снял свой невероятный фильм «Кто подставил Кролика Роджера?». Уильямс нарисовал всех мультяшных персонажей и полностью отвечал за анимацию. Земекис работал с настоящими актерами, в числе которых были Боб Хоскинс и Кристофер Ллойд. Картина произвела фурор. Съемки обошлись недешево — 50,6 миллиона долларов. Однако кассовые сборы — 329,8 миллиона долларов — с лихвой вернули студии Buena Vista (подразделение Walt Disney) все затраты. «Кролик Роджер» получил четыре премии «Оскар».

Кролик Роджер и актер Боб Хоскинс в фильме "Кто подставил Кролика Роджера?"

Сам Уильямс за свою карьеру удостоился трех премий Американской академии и трех премий BAFTA.

Ричард был женат четыре раза. У него осталось четверо детей от разных браков. Сын Александр Уильямс тоже стал мультипликатором. Дочь Холли Уильямс-Брок — известная художница.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного американского актера Питера Фонды. Как и Ричард Уильямс, 79-летний артист скончался 16 августа от рака.

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