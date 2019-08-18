Мир

В Турции хотят отменить all inclusive для туристов: чем это грозит

В Турции снова рассматривают вопрос об отмене системы all inclusive в отелях, однако эксперты уверены в том, что это приведет к существенным экономическим потерям владельцев отелей. Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявил ведущий эксперт на рынке туристического бизнеса Украины Александр Новиковский.

«Бытует мнение, что, если турецкие отели перейдут на обычный стандартный тип питания — завтрак и ужин или завтрак, обед и ужин, — уйдя от так называемого all inclusive, то таким образом туристы начнут больше выходить из отеля», — рассказал он, выразив сомнение в том, что это произойдет в реальности.

По его мнению, отмене all inclusive в Турции незамедлительно воспользуется конкурент Турции на туристическом рынке — Египет, а также другие страны с развитым туристическим бизнесом.

«Возможно, отели повысят уровень среднего чека, но при этом уменьшат количество туристов. Выиграет от этого страна, инфраструктура и регион — сложно прогнозировать», — огтмечает он.

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Ранее изменения стандартов системы all inclusive в отелях потребовали сами владельцы гостиниц, недовольные туристами, которые сидят в номерах, не ездят на экскурсии и почти ничего не покупают в местных магазинах.

Напомним, в июле турецкие курорты пережили настоящую атаку стихии.

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