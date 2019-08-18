Происшествия

В Бродах потерпел крушение военный вертолет: что известно на данный момент (фото)

На Львовщине Государственным бюро расследований начато уголовное производство по делу о крушении военного вертолета, которое произошло на территории воинской части А2595 в городе Броды. Человеческих жертв в этот раз удалось избежать. Напомним, в июле в результате падения вертолета МИ-2 на Сумщине один человек погиб.

По предварительной информации, вертолет успел подняться на высоту 4−5 метров, после чего упал на бок. В результате вертолет получил повреждения, но не взорвался.

Первоочередные следственные действия проводятся следователями Львовского территориального управления ГБР совместно с группой прокуроров воинской части Тернопольского гарнизона.

Опубликованы оперативные фото с места крушения вертолета.

Напомним, в начале августа украинский курсант отвел свой падающий военный самолет от села. Аналогичный инцидент произошел и с курсантом Харьковского национального университета Воздушных Сил на Харьковщине.



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