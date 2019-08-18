- 10:19 На Донбассе засветились 2500 российских военных: волонтеры составили карту и показали, откуда их перебросили
- 10:06 Яблочный Спас 2019: что можно освящать в церкви и как отметить праздник
- 09:55 Зинченко прервал рекордную серию в английской премьер-лиге
- 09:55 В Бродах потерпел крушение военный вертолет: что известно на данный момент
- 09:41 Кормье – Миочич: видео чемпионского супербоя в UFC
- 09:27 Организаторам вечера памяти «Скрябина» в Донецке пригрозили «МГБ ДНР»
- 09:22 Знаменитый автомобиль Джеймса Бонда продан за 6,3 млн долларов
- 09:20 Доллар в Украине снова подешевеет: что будет с ценами
- 09:15 Всплеск насилия под Одессой: в Любашевке найдены мертвыми супруги, а в Черноморске – еще два трупа
- 08:59 В Турции хотят отменить all inclusive для туристов: чем это грозит
- 08:40 «Лицемеры» Меган Маркл и принц Гарри второй раз за два дня воспользовались частным самолетом: в сеть слили фото
- 08:20 Полный беспредел и атмосфера безысходности: в сети рассказали, чем живёт современный Донецк
В Бродах потерпел крушение военный вертолет: что известно на данный момент (фото)
На Львовщине Государственным бюро расследований начато уголовное производство по делу о крушении военного вертолета, которое произошло на территории воинской части А2595 в городе Броды. Человеческих жертв в этот раз удалось избежать. Напомним, в июле в результате падения вертолета МИ-2 на Сумщине один человек погиб.
По предварительной информации, вертолет успел подняться на высоту 4−5 метров, после чего упал на бок. В результате вертолет получил повреждения, но не взорвался.
Первоочередные следственные действия проводятся следователями Львовского территориального управления ГБР совместно с группой прокуроров воинской части Тернопольского гарнизона.
Опубликованы оперативные фото с места крушения вертолета.
Напомним, в начале августа украинский курсант отвел свой падающий военный самолет от села. Аналогичный инцидент произошел и с курсантом Харьковского национального университета Воздушных Сил на Харьковщине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...