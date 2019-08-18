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Зинченко прервал рекордную серию в английской премьер-лиге (видео)
Футболист сборной Украины Александр Зинченко, отыгравший весь матч чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» (2:2), прервал свою рекордную выигрышную серию в АПЛ. До этого наш соотечественник побеждал во всех 23 поединках «горожан» в премьер-лиге, в которых появлялся на поле (хотя другая серия Зинченко — 24 встречи в АПЛ без поражений — продолжилась).
Кстати, на 92-й минуте бразильский форвард хозяев Габриэл Жезус забил в ворота «Тоттенхэма» третий мяч, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора, зафиксировав игра рукой. По иронии судьбы, «МанСити» стал «жертвой» VAR и в ответном поединке против «Тоттенхэма» в ¼ финала Лиги чемпионов.
Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» — 2:2
«Я не могу описать ощущения от этой ничьей. Мы потеряли два очка. Думаю, игра была хорошая, и мы имели большое количество моментов, но дважды пропустили. Все забудут о наших 30 ударах, но будут помнить итоговый результат. Нам нужно совершенствовать нашу игру. В конце арбитры приняли решение не в нашу пользу, но нужно это принять, ведь мы ничего не сможем изменить», — цитирует Александра Зинченко пресс-служба «Манчестер Сити».
Отметим, что наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и лидер атак «горожан» Серхио Агуэро рассорились после замены аргентинца. Похоже, испанский специалист был недоволен действиями нападающего, а Агуэро был разочарован ранней заменой (на 66-й минуте).
17 августа 2019 г.
«Серхио подумал, что я был недоволен им из-за пропущенного нами гола. Это эмоции, которые являются частью игры. Мы поговорили об этой ситуации как во время матча, так и после него. Я очень сильно люблю и ценю его. Мне нравится, с какой заряженностью он выходит на игры. Это именно то, чего я хочу», — объяснил после поединка причину перепалки Хосеп Гвардиола.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Зинченко вызван в сборную Украины на поединки против Литвы и Нигерии.
Фото ФК «Манчестер Сити»
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