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Стало известно о расстреле людей в Чернигове: первые подробности
В Чернигове в субботу, 17 августа, в районе пешеходного моста были найдены два тела со следами огнестрельных ранений. Погибшие были идентифицированы как жители города, 1989 и 1979 годов народження. Одому из них выстрелили в спину и затылок, другому — в спину и лоб. Об этом сообщает местный ресурс ЧЕline со ссылкой на собственные источники.
По «горячим следам» были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались житель села Рудка, 1983 года рождения, и житель Чернигова 1978 года рождения. Их задержали за рулем Chevrolet Lanos, принадлежавшего убитым.
При осмотре автомобиля в салоне были обнаружены гранаты «Ф-1», два автомата Калашникова, пистолет «ПМ» с глушителем и четким запахом пороха.
Отметим, жители города в соцсетях сообщают, что вечером спецназ полиции проводил операцию в районе Красного моста (примерно в 2,5 км от места расстрела).
Также в другой части города — по улице Шевченко — проводилась полицейская спецоперация по задержанию преступной группы. В сети появилось оперативное фото.
Напомним, в Харькове в ночь на 29 июля застрелили бизнесмена, о котором затем стало известно, что он может быть причастен к заказному убийству на территории РФ.
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