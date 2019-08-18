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Происшествия

В Киеве мужчина зарезал жену из-за развода и пытался покончить с собой: подробности и фото

14:04 18 августа 2019 237
На месте инцидента
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве задержали мужчину, который зарезал супругу и пытался перерезать себе горло. Поводом для убийства стал их недавний развод супружеской пары, сообщили в Управлении Национальной полиции в Киеве.

Инцидент произошел в частном доме на улице Выборгской в Соломенском районе столицы.

«В дежурную часть… полиции поступило сообщение о том, что у дома на улице Выборгской лежит женщина в крови, а рядом с ней стоит мужчина с ножом. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями и мужчину, который пытался перерезать себе горло», — говорится в сообщении полиции.

Полицейские установили, что убийство стало следствием словесной перепалки. Не добившись от женщины согласия снова жить вместе, 45-летний мужчина достал нож и несколько раз ударил ее в грудь и шею.
Отмечается, что ранее к уголовной ответственности подозреваемый в убийстве не привлекался.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Закарпатье мужчина так приревновал свою пассию, что убил ее, а затем взорвал дом А перед этим аналогичная семейная трагедия произошла в Одессе.

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