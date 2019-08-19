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Не доехали до столицы: под Киевом пропали две женщины – мать и дочь
Две женщины выехали из города Бровары Киевской области в направлении столицы и исчезли. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
«31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали на автомобиле Тойота, госномер АИ 2662 ЭЭ, из Броваров в направлении столицы и исчезли», — говорится в сообщении.
По словам полицейских, к ним обратился мужчина, сообщивший о том, что его сожительница и ее мать выехали 17 августа около 8 вечера в направлении столицы. Уже через полчаса они перестали выходить на связь.
Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших женщин.
«Все, кому известно местонахождение разыскиваемых женщин, или кто владеет какой-либо информацией о возможном месте их нахождения, сообщите по спецлинии 102! Анонимность гарантируется!»,— призывают полицейские.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле в одесских катакомбах пропали четыре человека. Они спустились под землю в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области и в означенное время не вышли на поверхность.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.