Происшествия

Не доехали до столицы: под Киевом пропали две женщины – мать и дочь

Две женщины выехали из города Бровары Киевской области в направлении столицы и исчезли. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

«31-летняя Юлия Зайковская и ее 53-летняя мать, Надежда Головач, выехали на автомобиле Тойота, госномер АИ 2662 ЭЭ, из Броваров в направлении столицы и исчезли», — говорится в сообщении.

По словам полицейских, к ним обратился мужчина, сообщивший о том, что его сожительница и ее мать выехали 17 августа около 8 вечера в направлении столицы. Уже через полчаса они перестали выходить на связь.

Сейчас сотрудники полиции проводят все необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения пропавших женщин.

«Все, кому известно местонахождение разыскиваемых женщин, или кто владеет какой-либо информацией о возможном месте их нахождения, сообщите по спецлинии 102! Анонимность гарантируется!»,— призывают полицейские.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июле в одесских катакомбах пропали четыре человека. Они спустились под землю в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области и в означенное время не вышли на поверхность.

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