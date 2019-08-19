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Пять лет передавал в РФ секретные данные: в Запорожье разоблачили российского шпиона (видео)
В Запорожье разоблачили агента Главного управления разведки РФ, который работал на стратегическом заводе Мигремонт и в течение пяти лет передавал России секретные данные. Об этом сообщает ТСН.
Уточняется, что задержанный Алексей Лазаренко был завербован пять лет назад и имел доступ к военным тайнам, а задержали его летом на границе с Россией. По данным следствия, он пытался выехать в РФ к куратору с новыми данными о заводе. Также украинская сторона называет имя куратора — им является офицер ГРУ Сергей Козачков.
Завербованному шпиону для кодирования сообщений выдали ноутбук с шифровальной программой и два телефона, которые невозможно было отследить, так как после отправки информации они изменяли уникальный идентификационный код.
Отмечается, что украинская разведка знала, что на этом предприятии работает российский агент, еще в октябре прошлого года. Тогда в Винницкой области при загадочных обстоятельствах разбился самолет Су-27. Погибли оба пилота высшего класса — украинец Иван Петренко и американец Сет Неринг. Самолет только что прошел модернизацию на заводе «МиГремонт» в Запорожье. Однако, агент эмоционально убеждает — диверсионных задач не получал.
«Я не передавал информацию, которая навредила бы нашим людям. Я никаких бомб не закладывал. Я никого не стрелял», — сказал он. О том, что падение украинского самолета во время международных воздушных маневров не было результатом диверсии, убеждены и на авиазаводе. Впрочем, военные следователи до сих пор не пришли к выводу, почему первоклассный самолет под управлением двух мастеров высшего пилотажа внезапно ушел в пике и врезался в землю на глазах у союзников.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», контрразведка СБУ фиксирует грубые нарушения норм международного права со стороны сотрудников ФСБ РФ в отношении граждан Украины, которые на законных основаниях осуществляют вылов водных живых ресурсов в акватории Азовского моря.
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