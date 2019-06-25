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Происшествия

В Запорожье во время движения загорелся грузовик с посылками: фото и видео с места происшествия

20:54 25 июня 2019 61
Пожар
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье 25 июня во время движения загорелся грузовик, перевозивший почтовые посылки. Об этом сообщают участники группы в Telegram-канале «Автоканал. Запорожье».

На месте происшествия работают спасатели, которые тушат огонь. Движение по ул. Украинской перекрыто. Со слов очевидцев, фура взорвалась.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Запорожской области, прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит прицеп грузового автомобиля и вещи в нем на общей площади 20 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар. В результате происшествия никто не пострадал. Причина ЧП устанавливается. Ведется расследование.

Как писали «ФАКТЫ», 12 июня на автотрассе Полтава — Александрия возле села Еленовка Козельщинского района на ходу загорелся автобус с пассажирами.

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