Шоу-бизнес

Во Львове, на футбольном стадионе, состоялись съемки праздничного концерта «Музыкальная платформа». В нем приняли участие звезды и начинающие украинские артисты. «Арена Львов» принимает «Платформу» уже второй год подряд. Съемки шоу проводит канал «Украина», приурочивая эфир ко Дню Независимости, 24 августа. В этом году фестиваль собрал 20-тысячную аудиторию, а запись проекта беспрерывно длилась пять часов!

— Уже второй год подряд во Львове, в конце лета проводится фестиваль-концерт украинской песни «Музыкальная платформа», — рассказал «ФАКТАМ» ведущий и музыкальный продюсер Геннадий Витер. — Нам было важно проводить его именно во Львове — культурной столице Украины. К тому же Киев, мне кажется, уже перенасыщен большим количеством музыкальных проектов.

— Известные артисты выступают на одной сцене с только начинающими исполнителями…

— И им это нравится! Более того, для нас был важен именно этот союз — звезд и молодых артистов. Фестиваль уже завоевал авторитет, и теперь многие известные исполнители хотят сюда попасть. Не секрет, что для топовых артистов важен уровень проведения. Когда мы хотели заполучить такую звезду, как Тина Кароль, то должны были проконтролировать все до мелочей! Тина лично звонила организаторам, задавая вопросы, касающиеся, в том числе технических моментов выступления. Для нее это очень важно!

— У Тины сложный райдер?

— Очень простой. Никаких излишеств и заоблачных пожеланий. Еще три месяца назад она сказала: «Мне интересен этот проект, хочу посмотреть в глаза публике и понять в правильном ли направлении я двигаюсь.» Сейчас Тина сводит новый альбом в США, а здесь, во Львове, проверяет, насколько хорошо воспримет публика ее новую музыку.

Тина Кароль стала главной звездой «Музыкальной платформы». Она приехала во Львов за день до выступления и поселилась в гостинице в самом центре города. Фанаты певицы отслеживали каждый ее шаг, сопровождая артистку даже в ее передвижении из гостиницы до стадиона.

Тина вышла на сцену «Платформы» ближе к полуночи, когда стадион был уже «разогрет». Наряд певицы превзошел все ожидания публики — ее грудь едва прикрывала тонкая шифоновая ткань платья. Тина исполнила несколько композиций, весь стадион ей подпевал и не отпускал со сцены.

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