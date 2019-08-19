- 11:19 Пожар в одесском отеле: версия об инсценировке не подтвердилась
- 11:10 Жена бывшего игрока сборной Украины разделась, удерживая мяч на шее
- 11:07 В Москве протестовали против оккупации Крыма
- 10:58 На Донбассе погиб нацгвардеец: названа причина
- 10:53 Продюсер "Ласкового мая" умоляет Зеленского пустить его в Украину
- 10:49 «Банда "клофелинщиков" украла у меня деньги, украшения и даже автомобиль»: злоумышленников задержали в Киеве
- 10:48 Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
- 10:37 После ядерного взрыва под Северодвинском Россия перестала передавать данные о радиации
- 10:37 Грудь Тины Кароль и признание Виктора Павлика: звездные капризы на съемках праздничного шоу
- 10:22 Известная украинская легкоатлетка выходит замуж
- 10:19 Принц Гарри под каблуком у тещи: стало известно, кто принимает решения за Меган Маркл и ее мужа
- 10:14 Картошка в Украине с начала года подорожала вдвое: что творится с ценами на продукты
Где смотреть онлайн матчи Лиги чемпионов: расписание трансляций
Во вторник, 20 августа (и в среду, 21 августа), состоятся первые поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов (победители двухматчевых дуэлей пробьются в групповой турнир). В частности, обидчик киевского «Динамо» бельгийский «Брюгге» будет гостить в Линце у вице-чемпиона Австрии ЛАСКа, который неожиданно оставил за бортом Лиги чемпионов швейцарский «Базель» (2:1 и 3:1).
Приходится пробиваться сквозь сито квалификации и полуфиналисту Лиги чемпионов-2018/2019 голландскому «Аяксу». Напомним, что в прошлом сезоне амстердамцы на этой стадии состязаний выбили из турнира киевское «Динамо», а на сей раз команде предстоит противостояние с кипрским АПОЕЛом.
Наш старый знакомый швейцарский «Янг Бойз» будет принимать на поле с искусственным покрытием стадиона «Стад де Суисс» в Берне сербскую «Црвену Звезду», которая не выиграла ни одного из семи последних еврокубковых матчей на выезде (на прошлой стадии турнира белградцы прошли датский «Копенгаген» в серии из 22 (!) пенальти).
Норвежскому «Русенборгу» впервые в истории предстоит сразиться с оппонентом из Хорватии. Кстати, беспроигрышная серия загребского «Динамо», которое выбило из Лиги чемпионов «Ференцварош» Сергея Реброва, на родном «Максимире» насчитывает семь матчей (пять побед и две ничьи).
Лига чемпионов. Плей-офф раунд. Первые матчи
20 августа (вторник)
ЛАСК — «Брюгге» 21:45 «Футбол 2»
АПОЕЛ — «Аякс» 21:45 «Футбол 1»
21 августа (среда)
«Динамо» (Загреб) — «Русенборг» 21:45 «Футбол 1»
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда» 21:45 «Футбол 2»
Напомним, что еще в двух встречах раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграют «Клуж» (Румыния) — «Славия» (Чехия) и «Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА обнародовал суммы призовых в стартовавшем розыгрыше Лиге чемпионов.
Фото uefa.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.