Курс евро опустился ниже 28 гривен: чем грозит падение валюты

Деньги

После незначительного укрепления в конце прошлой недели курс доллара вновь пошел вниз. За ним последовал и евро. С прошлой пятницы стоимость американской валюты снизилась на 18 копеек, а европейской — сразу на 38 копеек, опустившись ниже уровня 28 гривен. В понедельник, 19 августа, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,14 грн за доллар и 27,85 грн за евро. На наличном валютном рынке стоимость американской и европейской валюты также снизилась. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,10 грн, а продают — по 25,38 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,76 грн, продажи — 28,23 грн.

«За неделю курс доллара к гривне изменился в разных сегментах валютного рынка разнонаправленно и при этом совсем незначительно, консолидация вблизи текущих уровней продолжается, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,09 грн до 25,14 грн (+ 0,2%). Спрос-предложение доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время изменился с 25,19−25,22 до 25,18−25,22 (- 0,04% - 0%). Средние курсы покупки-продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 25,12−25,43 до 25,11−25,39 (- 0,05% - 0,2%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой сократилась с 1,3% до 1,1% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой, что свидетельствует о стабилизации ситуации в секторе наличной валюты.

То, что в течение недели курс доллара изменялся незначительно и в разных направлениях, а предложение на межбанке за неделю и вовсе не изменилось, свидетельствует о стабилизации курса на текущих уровнях, и позволяет предположить, что в краткосрочной перспективе вблизи этих уровней доллар и останется.

На начавшейся неделе мы не ожидаем значительных изменений доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,1−25,3 грн", — считает Иосуб.

В дальнейшем нынешняя ситуация на валютном рынке может оказать влияние на экономику страны и стоимость потребительских товаров.



«У процесса укрепления национальной валюты есть как позитивные, так и негативные стороны, — рассказал «ФАКТАМ» управляющий директор компании Crane IP Law Firm Иван Никитченко. — К позитивными для Украины факторам можно отнести снижение стоимости импортных товаров, цена которых учитывается и почти во всех товарах, изготовленных в Украине, через стоимость топлива, импортного оборудования и сырья. Как результат, происходит замедление инфляции в стране.

В свою очередь замедление инфляции позволит НБУ более активно снижать учетную ставку, соответственно, стоимость кредитов в коммерческих банках будет снижаться, а это дополнительный стимул роста бизнес-активности и экономики страны. Также снижается стоимость внешнего долга, номинированного в долларах США. Дополнительно ВВП Украины в долларовом эквиваленте увеличивается. Из-за этого соотношение долговой нагрузки и размера ВВП уменьшается, а значит, Украине становится проще и дешевле одалживать деньги на внешних рынках.

Но есть и негативные факторы. В частности, укрепление гривни делает товары отечественных производителей на внешних рынках менее конкурентоспособными, так как цена наших товаров в долларах растет. На украинском рынке, наоборот, цены импортных товаров снижаются, стимулируя рост импорта. Как результат, отрицательный торговый баланс Украины может еще больше вырасти. Также бюджет получает меньше доходов от импортно-экспортных операций, так как ставки таких сборов установлены в евро", — отметил эксперт.

Есть и другие мнения относительно влияния нынешней валютной ситуации на экономику страны.

«Курс гривни практически не влияет на состояние экономики, которая страдает от избыточного вмешательства государства и неподъемных налогов, — сообщил «ФАКТАМ» эксперт Института демократии им. Пилипа Орлика Сергей Рачинский. - Движущей силой экономики является предпринимательство, а в Украине предпринимательство фактически криминализировано. Негативное влияние на импорт и экспорт оказывает не столько курс, сколько ручное регулирование курса — не в зависимости от спроса и предложения, а в зависимости от интересов государственных ведомств.

В нынешней ситуации, цены на товары будут только расти, потому что потребительские рынки сокращаются из-за неспособности предприятий работать при нынешнем уровне фискальной и бюрократической нагрузки. Они просто сокращают производство или закрываются, на рынках растет уровень монополизации, падает конкуренция, и вследствие этого цены растут. Падение реальных доходов населения приводит к падению качества и безопасности товаров. Цены зависят не от курса, а от уровня конкуренции", — считает Рачинский.

Но что ждет нас в ближайшем будущем?

«Осенью традиционно начнется снижение курса гривни, — уверен Иван Никитченко. - Это обычно происходит из-за повышения бизнес-активности в стране, для импорта бизнесу необходимо больше валюты, плюс растет покупка товаров потребительского спроса под новогодние праздники, и начинается более активный импорт газа для прохождения отопительного сезона.

Если будет происходить плавное снижение курса, как это было в последние годы, до 27,5−28 грн за доллар, то это никак не отразится на экономике страны. Бизнес и население уже привыкли к плавающему курсу, за что спасибо НБУ, который ввел эту практику, как во всех развитых странах.

Если же будут резкие скачки курса, и гривня начнет сильно девальвировать — то влияние на экономику будет негативным. Это спровоцирует повышение инфляции, бизнес начинает придерживать валюту и снижать свою активность из-за возросших рисков в экономике", — отметил Никитченко.

Стоит напомнить, что вскоре в Украине изменятся правила кредитования. В Нацбанке признали несовершенство ныне существующей в стране кредитной системы и обратили внимание на основные нарушения при предоставлении финансовых услуг клиентам, в том числе навязывание услуг третьих лиц, обманчивый расчет процентной ставки, то есть сокрытие тарифов и комиссий, а также ложную рекламу. В связи с этим председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что для построения эффективной системы защиты прав граждан в НБУ создали новое подразделение — Управление защиты прав потребителей финансовых услуг, которое будет заниматься защитой прав клиентов и работать над развитием клиентоориентированного регулирования.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter