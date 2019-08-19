Происшествия

На пляже в Коблево едва не взорвался газовый баллон: все подробности и фото

Пожар на многолюдном пляже в Коблево Николаевской области произошел днем в воскресенье, 18 августа. Огонь охватил тележку, с которой велась торговля вареной кукурузой. Вместо того, чтобы погасить пламя, продавец попросту сбежал с места происшествия, сообщает издание koblevo.news.

Пожар стали тушить четверо скутеристов, которые в этот день выполняли и работу спасателей. Схватив огнетушитель в расположенном рядом пляжном ресторане, они бросились сбивать огонь, к тому времени охвативший будку изнутри.

Погасив пламя, два Георгия, Константин и Дмитрий, обнаружили в будке… газовый баллон.

— Страшно представить, что могло произойти, если бы баллон с газом взорвался! Были бы жертвы! Этот торговец ходит постоянно пьяный, — утверждали очевидцы случившегося.

Ну, а четверо добровольных пожарных, предотвратив трагедию, принялись… бесплатно раздавать горячую кукурузу отдыхающим (на фото в заголовке), что по их словам, «снизило градус напряжения».

Николаевские СМИ отмечают, что вопрос о стихийной торговле на пляжах в Коблево в местном сельсовете поднимался не раз. Однако до реальных шагов в этом направлении дело так и не дошло.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Коблево турист едва не сгорел заживо. Готовя шашлыки, один из мужчин случайно поджег своего друга. Бедняга получил ожоги 25 процентов тела.

А вот отдыхающие на пляже в Кирилловке, вести из которой в последнее время не радовали, на днях заметили дельфинов. Предполагается, что животные заплыли из Черного моря.



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