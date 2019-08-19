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Под Черкассами крупная авария с пассажирским автобусом: много погибших и травмированных (фото)
Под Черкассами в ДТП попал пригородный пассажирский автобус, следовавший из Миргорода в областной центр. «Богдан» слетел с трассы, столкнувшись с легковым автомобилем. Восемь пассажиров автобуса получили травмы.
ДТП случилось на выезде из поселка Чернобай. На пути у автобуса оказался «Daewoo Lanos». Легковой автомобиль был буквально раздавлен силой удара. Водитель и два пассажира «Daewoo» погибли, еще одного пытаются спасти врачи.
В полиции изучают обстоятельства ДТП и выясняют степепь вины каждого из водителей. Следствие продолжается.
Напомним, одной из распространенных причин дорожных аварий в Украине является превышение скорости. В сети показали видео, как водитель-лихач разогнал свою маршрутку на трассе до 150 км/час.
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