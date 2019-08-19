Одесские антимайдановцы Долженков и Мефедов вышли на свободу

Происшествия

Двое активных участников массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года — россиянин Евгений Мефедов и украинец Сергей Долженков (Капитан Какао) — вышли из СИЗО, где пребывали последние два года.

За подследственных внесли залог. Как сообщил в Facebook Александр Белый, нужную сумму перечислил народный депутат восьмого созыва Николай Скорик. Суд потребовал за каждого из подозреваемых 153 тыс. гривен.

Фигуранты «Дела 2 мая» Долженков и Мефедов были взяты под стражу в 2017 году. Им было объявлено подозрение в попытке свержения конституционного строя, в захвате государственной власти и в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Перелом в судьбе задержанных случился 25 июня 2019 года, когда Конституционный суд разрешил применять к подозреваемым в терроризме, сепаратизме, захвате власти более щадящие меры пресечения, такие как личное обязательство, поручительство, домашний арест, денежный залог.

16 августа суд постановил, что Мефедов и Долженков могут выйти из СИЗО под залог.

Фото Александр Белый/Facebook

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