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Одесские антимайдановцы Долженков и Мефедов вышли на свободу
Двое активных участников массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года — россиянин Евгений Мефедов и украинец Сергей Долженков (Капитан Какао) — вышли из СИЗО, где пребывали последние два года.
За подследственных внесли залог. Как сообщил в Facebook Александр Белый, нужную сумму перечислил народный депутат восьмого созыва Николай Скорик. Суд потребовал за каждого из подозреваемых 153 тыс. гривен.
Фигуранты «Дела 2 мая» Долженков и Мефедов были взяты под стражу в 2017 году. Им было объявлено подозрение в попытке свержения конституционного строя, в захвате государственной власти и в посягательстве на территориальную целостность Украины.
Перелом в судьбе задержанных случился 25 июня 2019 года, когда Конституционный суд разрешил применять к подозреваемым в терроризме, сепаратизме, захвате власти более щадящие меры пресечения, такие как личное обязательство, поручительство, домашний арест, денежный залог.
16 августа суд постановил, что Мефедов и Долженков могут выйти из СИЗО под залог.
Фото Александр Белый/Facebook
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