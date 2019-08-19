- 18:33 В работе Instagram глобальный сбой: под удар попали крупнейшие города Украины
- 18:25 Не дочь Кошевого: названо имя представителя Украины на детском «Евровидении»
- 18:13 В сети появилось полное видео скандального побега наркоторговца Амоса Дов Сильвера из аэропорта "Борисполь"
- 18:04 Принуждал девушку к сексу, пытая ее мать: иностранец похитил украинку и вывез ее за рубеж
- 17:56 Одесские антимайдановцы Долженков и Мефедов вышли на свободу
- 17:49 Известного российского актера подозревают в мошенничестве
- 17:40 В Запорожье СБУ поймала гиркинского боевика, которого сами террористы разыскивали за разбой
- 17:28 Полицейский и 7-летняя девочка погибли под Киевом по вине водителя-лихача
- 17:24 В Одессе бывший военный продавал уголовникам оружие из зоны ООС
- 17:17 Опубликован рейтинг лучших школ Киева по итогам ВНО-2019
- 17:01 Неожиданно: Ольга Фреймут стала ведущей «Интера»
- 16:44 Под Черкассами крупная авария с пассажирским автобусом: много погибших и травмированных
В работе Instagram глобальный сбой: под удар попали крупнейшие города Украины
На большей части Европы, а также на восточном побережье США и в странах Южной Америки перестал работать Instagram. 19 августа о глобальном сбое в работе сервиcа сообщила служба DownDetector.
Более половины жалоб пользователей касаются невозможности зайти в свой профиль. У каждого третьего получилось зайти на свою страницу, но лента публикаций не обновляется. Около 11% жалоб касаются проблем с публикацией новых постов — выдается сообщение об ошибке.
В Украине сбои в работе Instagram заметили пользователи в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре. В основном жалобы касаются невозможности подключиться к сервису.
Напомним, прошлый масштабный сбой в работе популярной соцсети фиксировался 7 августа, а до этого — 4 августа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...