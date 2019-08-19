Наука и технологии

В работе Instagram глобальный сбой: под удар попали крупнейшие города Украины

На большей части Европы, а также на восточном побережье США и в странах Южной Америки перестал работать Instagram. 19 августа о глобальном сбое в работе сервиcа сообщила служба DownDetector.

Более половины жалоб пользователей касаются невозможности зайти в свой профиль. У каждого третьего получилось зайти на свою страницу, но лента публикаций не обновляется. Около 11% жалоб касаются проблем с публикацией новых постов — выдается сообщение об ошибке.

В Украине сбои в работе Instagram заметили пользователи в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре. В основном жалобы касаются невозможности подключиться к сервису.

Напомним, прошлый масштабный сбой в работе популярной соцсети фиксировался 7 августа, а до этого — 4 августа.

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