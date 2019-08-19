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В центре Киева джип налетел на пешеходов: первые фото и видео с места ЧП
В центре Киева случилось страшное ДТП. На перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого внедорожник Range Rover въехал в автомобиль Tesla, после чего джип отбросило на тротуар в толпу людей. Как минимум, пострадали четверо. Двое мужчин получили тяжелые травмы и были госпитализированы.
На место происшествия прибыла скорая помощь. А тем временем водителя Range Rover не могут найти на месте происшествия. Свидетели не исключают, что мужчина за рулем внедорожника был в состоянии алкогольного опьянения. Также среди очевидцев есть версии, что перед прибытием полиции случилась подмена водителя джипа: водителем внедорожника называет себя не тот мужчина, который после аварии выходил из-за руля.
Очевидцы утверждают, что Range Rover пытался проехать через перекресток на красный сигнал светофора.
Напомним, день 19 августа был крайне напряженным для водителей в Киеве и области. Случилось много ДТП, в центре города возле Нацбанка гражданин заснул за рулем, а под Киевом в аварии погиб сотрудник полиции и девочка семи лет.
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