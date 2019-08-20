«Женщин люблю больше»: экс-«блестящая» Семенович прокомментировала слухи о своей бисексуальности

Шоу-бизнес

Любительница выступлений на оккупированных территориях, российская актриса и телеведущая, экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович решила пообщаться со своими фанатами. В Stories Instagram певица ответила на ряд вопросов, среди которых оказался интерес подписчиков о ее сексуальной ориентации, пишет Woman.ru.

Вопрос задавался с подтекстом: в Сети иногда появляются слухи о том, что артистка является бисексуалкой.

Очевидно, устав от такого рода «догадок», Семенович решила раз и на всегда поставить точку в этом и без того интимном вопросе.

Поэтому в ответ на вопрос: «Говорят Вы бисексуалка. Это так?» она написала: «Сексом люблю заниматься только с мужчинами, но женщин люблю больше, они красивее».

Издание напоминает, что 39-летняя Анне Семенович неоднократно говорила о желании завести семью, но пока с этим у нее сложилось. Даже привлекательные формы не помогли певице обрести счастье, у нее был муж, но с ним она развелась.

Даниил Мишин, бывший супруг Анны, раскрывал подробности брака с певицей. Он утверждал, что семейная жизнь с Семенович была омрачена пустым холодильником, ссорами и полным отсутствием интима. Развод сопровождался чередой скандалов, но теперь, когда певица призналась в «симпатии» к женщинам, это уже не кажется странным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году Анна Семенович попала в базу данных «Миротворца». Причина — «сознательное нарушение госграницы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации аннексии АР Крым».

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