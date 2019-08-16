20 августа 2019

Поговорим, друзья мои, сегодня с вами на тему, знакомую каждому с детства и любимую многими до сих пор. Много лет назад было время, когда «сгущёнку» делали из коровьего молока и молоко то было настоящим. Самое удивительное заключается в том, что большинству из нас то время посчастливилось ещё застать. Хотя, следует признаться, не во всех смыслах оно было счастливым. Стоит хотя бы вспомнить голые полки продуктовых магазинов, особенно в небольших городках, куда, если что-то регулярно и завозили, то разве что хлеб, водку и макаронные изделия. А все остальное — сливочное масло, сыр, колбасу и даже молочные продукты были если и не дефицитом, то во всяком случае предметами весьма труднодоступными, за которыми вечно выстраивались длиннющие очереди.

Зато, если кто помнит, пустоту прилавков работникам гастрономов удавалось — за неимением ничего другого — украшать пирамидами металлических банок с этикетками узнаваемого бело-синего цвета. И это как раз были банки со сгущенным молоком весом 400 граммов и стоимостью 55 копеек каждая.

Вот уж было раздолье для сладкоежек! «Сгущенку» можно было намазывать на хлеб, есть ложкой без хлеба, добавлять в растворимый кофейный напиток, в котором, кроме названия, ничего больше не говорило о присутствии кофе, а также смазывать густым слоем вафельные коржи и, дав им «настояться», разрезать на кусочки и выставлять на стол в качестве изысканного десерта. Ну, а тем, кто в кондитерском деле достигал уже определенного уровня мастерства, удавалось идти дальше, «вываривая» банки со «сгущенкой» в кастрюлях с кипящей водой и пытаясь довести цвет сгущённого молока до светло-коричневого. Правда, удавалось это сделать не всем. А те, кому не удавалось, умудрялись (не сняв вовремя кастрюлю с плиты) добиваться покраски в задуманный цвет не вафельных коржей, а кухонных потолков, на которые взрывавшиеся банки буквально изрыгали потоки горячего сладкого и быстро загустевающего продукта…

Вспоминаю об этом именно сегодня потому, что в этот день в 1856 году американский изобретатель Гейл Борден получил первый в мире патент на сгущённое молоко. В результате долгих и мучительных поисков им была создана технология создания сгущённого молока длительного хранения. Изобретение быстро стало популярным. И начавшаяся в это время в Америке Гражданская война с возросшим спросом на поставки в войска «сгущенки» только подтвердила гениальность Борденовского изобретения.

С тех пор прошло полтора века, а «сгущенка» по-прежнему остаётся во многих странах популярным и широко применяемым в домашней кулинарии продуктом. Вызывая у одних ностальгию по навсегда ушедшему прошлому, а другим даря надежду на то, что не все в жизни так плохо, если к утреннему чаю можно быстро приготовить любимый вафельный торт со «сгущенкой» — и насладиться им всласть.

Ну, и напоследок анекдот в тему. Жена ворчит на мужа:

- Каждое утро открываю баночку со сгущенным молоком для того, чтобы выпить чашечку кофе с ложечкой «сгущенки». А к вечеру вижу, что ты эту баночку успеваешь благополучно «приговорить»?!

- Завидую я тебе, — загадочно заявляет муж.

- Мне? Это почему же ещё?

- Ну, как же? Ведь ты, получается, каждое утро открываешь для себя что-то новое!..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.