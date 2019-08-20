Шоу-бизнес

Бывшая жена кинозвезды Тома Круза Кэти Холмс, которая лишь недавно стала открыто появляться на публике вместе с темнокожим актером Джейми Фокса после многолетних слухов об их романе, официально рассталась со звездой фильма «Джанго осовбожденный». Об этом сообщает издание People.

40-летняя Кэти и 51-летний Джейми были вместе в течение шести лет. СМИ все время ожидали, что они вот-вот поженятся. Однако пара сочла за лучшее разойтись. Причем разрыв наступил еще в мае. По некоторым данным инициатором его была Холмс.

На днях актера видели в ночном клубе с 21-летней певицей и моделью Селой Вейв.

Джейми ни разу не был женат официально, но у него есть две дочери — 25-летня Коринн и десятилетняя Анелизе.

Холмс, известная по сериалу «Бухта Доусона», впервые появилась на публике с Томом Крузом в 2005 году. 18 апреля 2006 года, родилась их дочь Сури. Поженились они 18 ноября 2006 года в Италии.

29 июня 2012 года было объявлено, что Холмс подала на развод и будет добиваться единоличной опеки над их дочерью Сури. Как писали СМИ, Кэти не желала, чтобы ее ребенок рос под влиянием церкви саентологии, горячим приверженцем которой был ее муж. Первая жена Круза Николь Кидман после развода также постаралась оборвать все связи с саентологами.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Том Круз отказывается встречаться со своей дочерью Сури.

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