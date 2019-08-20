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Стало известно, что оставил своим наследникам основатель сети магазинов Jysk
В понедельник, 19 августа, в своем доме скончался датский миллиардер Ларс Ларсен. Основателю и владельцу всемирно известной сети магазинов Jysk 6 августа исполнился 71 год. Причиной смерти назван рак печени.
Ларс Ларсен родился в небольшом городке Арнберг. Рос на ферме, где его родители занимались выращиванием картофеля. После окончания школы устроился на работу в мебельный магазин помощником продавца. Свой первый собственный магазин открыл в 1979 году. На сегодняшний день сеть Jysk насчитывает более 2 600 магазинов в 50 странах мира, включая Украину.
Американский журнал Forbesоценивает состояние Ларсена в 4,5 миллиарда долларов. Датский бизнесмен занимает 424-е место в списке самых богатых людей в мире по версии издания. Теперь его капитал унаследуют двое детей. Один из них — сын Якоб Брунсборг — руководит компанией с июня 2019 года. Два месяца назад Ларсен отошел от дел, узнав свой страшный диагноз — рак печени.
Бизнес семьи Ларсена включает в себя не только магазины мебели и декора, но и сеть ресторанов суши, а также несколько отелей.
В 2009 году, когда компания Jysk отмечала свое 30-летие, Ларсен выпустил книгу «30 лет с Jysk». Каждая семья в Дании получила по почте бесплатный экземпляр. В результате книга стала самой популярной в стране.
В июне 2010 года за свои заслуги перед королевством Ларсен был награжден одной из высших наград Дании — Орденом Даннеброг.
Миллиардер не любил большие города. Последние 35 лет он жил в Силькеборге, население которого не превышает 44 тысячи человек. В Копенгаген переезжать категорически отказывался.
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