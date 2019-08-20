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Главное — безбожно льстить: Зеленскому подсказали, как обаять Трампа
Готовясь к встрече с Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому стоит помнить о непомерном честолюбии президента США. Трамп ценит похвалы, и Зеленский может использовать эту особенность характера. Такое мнение в интервью «ФАКТАМ» озвучил журналист-международник издания «Новое время» Иван Яковина.
«Надо заливать лестью, просто топить его в ней… Безбожно, просто изо всех сил льстить. Трамп падкий на лесть. Он хочет слышать, что он гениальный, лучший в мире президент, его успехи колоссальны, что он невероятно умен и красив», — считает Яковина. Естественно, такие заявления должны звучать не публично, а во время закрытых встреч.
Вторым фактором успеха на переговорах с Трампом будет разумная скрытность, убежден Яковина. «Трамп и Путин в одной команде. Посему Зеленскому следует с ним держать ухо востро, особо ничего не обещать и ничего не рассказывать», — считает журналист.
Также Зеленскому стоит использовать тот факт, что Трампу и самому интересно встретиться с победителем выборов в Украине. «Трамп очень любит победителей. Он наверняка хочет узнать, как человеку, не обладающему никаким опытом государственного управления, удалось одолеть опытного и серьезного политика», — добавил Яковина.
Чего ждать Зеленскому от европейских лидеров и от встречи в Нормандском формате, читайте в интервью Яковины «Путин считает себя гением, но у Зеленского есть шанс его переиграть».
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