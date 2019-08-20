Криштиану Роналду признал дачу взятки американской модели, обвинившей его в изнасиловании (фото)

Спорт

Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду признался, что заплатил за молчание американской модели Кэтрин Майорге, которая обвинила футболиста в изнасиловании в 2009 году в одном из отелей Лас-Вегаса, когда тот еще был игроком «Реала». Об этом сообщает TMZ, в распоряжении которого оказались документы следствия.

В ходе следствия Роналду не стал скрывать, что в 2010 году заплатил Майорге 375 тысяч долларов за конфиденциальность, однако при этом португалец отрицает обвинения в изнасиловании. По словам футболист, деньги он заплатил Майорге не потому, что признал свою вину, а с целью исключить обсуждение девушкой судебного процесса в СМИ.

«Роналду заплатил Майорге 375 тысяч долларов, и обе стороны договорились соблюдать условия договора о неразглашении событий того вечера», — сказано в судебных документах по делу Криштиану Роналду.

Напомним, в июле 2019 года прокуратура США отказалась заводить дело об изнасиловании в отношении Роналду, поскольку не увидела в предоставленной Майоргой информации доказательств, достаточных для обвинения футболиста. С Криштиану были сняты все обвинения.

Кэтрин Майорга

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ювентус» из-за Криштиану Роналду отменил летнее турне по США.

Фото Instagram, matrixfotos.com

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