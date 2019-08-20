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Это дно: сеть кипит из-за участия скандального дуэта ANNA MARIA в российском конкурсе
Украинский дуэт ANNA MARIA, который ранее оскандалился своими высказываниями об оккупации Крыма, возмутил пользователей сети участием в конкурсе «Новая волна 2019».
Международный песенный конкурс «Новая волна 2019» организовывает Россия, а соревнуются конкурсанты в Сочи.
Накануне в паблике eurovision.ua был опубликован пост о поддержке дуэта (состоит из сестер Анны и Марии Опанасюк) на этом конкурсе.
Подписчики паблика возмутились. «Это дно», — пишут в сети. «Никаких конкурсов с убийцами», «Эти сестры не могут представлять Украину нигде и никогда. Лично себя да, но не Украину. И разве мы участвуем в конкурсах, которые проводит страна-агрессор?» — удивляются комментаторы.
Многие также требуют не пускать сестер Опанасюк в Украину. Кстати, российские поклонники считают, что сестры — очень храбрые девушки.
Напомним, что дуэт ANNA MARIA был одним из фаворитов Нацотбора на Евровидение-2019, но после скандального интервью о Крыме и России певицы остались без поддержки поклонников.
Кстати, представлять Украину на «Новой волне» будет еще один артист, который давно живет в России.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...