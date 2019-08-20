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До Роналду не дотянул: новичок «Динамо» снялся в клипе африканского рэпера (видео)
Полузащитник киевского «Динамо» Мохаммед Кадири, недавно перебравшийся в столичный клуб из России, принял участие в съемках клипа африканского рэпера G-Naze. Съемки прошли в июне в родном городе футболиста — Обуаси на юге Ганы, а 17 августа состоялась премьера клипа на канале исполнителя в YouTube. В кадре G Naze в компании парней, в том числе Кадири, танцует, исполняя трек.
Напомним, что 23-летний Мохаммед Кадири после перехода в «Динамо» (ранее его контракт принадлежал австрийской «Аустрии») провел на поле в официальных матчах всего 18 минут, выйдя на замену в гостевой встрече чемпионата Украины против «Львова» (3:0).
Стоит признать, что до звездного Криштиану Роналду, снявшегося недавно в рекламе сингапурской сети супермаркетов, «актер» Кадири все же не дотягивает. Не тот размах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Александр Зинченко переснял клип Майкла Джексона.
Фото ФК «Динамо»
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