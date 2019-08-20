Государственные облигации сейчас более надежный способ для сбережений, — эксперт

Деньги

Банковские депозиты все еще воспринимаются населением как традиционный способ сохранения сбережений. Однако это не самый доходный и надежный способ вложений для получения пассивного дохода. «Среди существенных недостатков депозитов: 18% подоходного налога на доходы физических лиц, невозможность досрочного снятия средств с сохранением начисленных процентов, а самое неприятное — в случае банкротства банка Фонд гарантирования вкладов физических лиц возвращает пострадавшим вкладчиками сумму всего до 200 тысяч гривен», — сказал Анатолий Федорчук, руководитель инвестиционного отдела «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА» в интервью изданию Деньги.ua.

«В Украине сложилась ситуация, когда ставки по госбумагам выше, а ставки по банковским депозитам существенно ниже. Это говорит лишь о том, что государству сложно собирать крупные суммы при первичном размещении под меньший процент. В то же время банки (из-за высокой учетной ставки) не могут снижать ставки по кредитам, которые опять-таки никто не берет. Единственный вариант для банков — собирать гривню небольшими суммами у населения под меньший процент и вкладывать эти деньги в ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) или депозитные сертификаты НБУ. Очевидно, что в сложившихся условиях частному инвестору, который планирует получить пассивный доход (пусть даже с небольшой суммы), посредник в виде банка не нужен — проще купить ОВГЗ напрямую и не делиться с банком доходностью», — считает эксперт.

По его словам, облигация внутреннего государственного займа (на украинском ОВДП) — непопулярный пока среди украинского населения инструмент, но набирающий обороты.

«Данные ценные бумаги являются априори самым надежным финансовым инструментом в стране (особенно гривневые). Купить их очень просто: один раз приходите в фондовою компанию, подписываете договоры, а дальше просто заводите деньги и даете распоряжения своему брокеру на покупку или продажу, сидя дома на диване. Плюсы ОВГЗ: высокие ставки доходности, отсутствие 18% НДФЛ (подоходный налог с доходов физических лиц), возможность продажи на вторичном рынке, 100% гарантия государства, наличие гривневых и валютных бумаг», — объяснил Анатолий Федорчук.

Также, по словам эксперта, существует еще инвестирование в корпоративные облигации, но, получив прибыль, инвестор будет обязан уплатить 18% подоходного налога, а ежегодный пересмотр ставок по некоторым сериям и отсутствие вторичного рынка нивелируют всю привлекательность такой инвестиции по сравнению с государственными облигациями.

«Инвестиции в ОВГЗ также гораздо выгоднее покупки недвижимости для дальнейшей сдачи в аренду, поскольку цена на квадратные метры привязана к макроэкономическим показателям. Столичная недвижимость, к примеру, с 2015 года упала в долларовом эквиваленте. На грядущий мировой финансовый кризис цены на недвижимость тоже отреагируют снижением», — подчеркнул Анатолий Федорчук, руководитель инвестиционного отдела «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА».

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