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В Кривом Роге снова обстреляли троллейбус с пассажирами — второй за пять дней
В городе Кривом Роге Днепропетровской области за неделю уже дважды обстреливали троллейбусы с пассажирами. Последний инцидент случился вечером 19 августа возле остановки «Студенческая».
Неизвестные стрелки не ограничились одним выстрелом: были разбиты несколько окон. Несмотря на то, что в троллейбусе были пассажиры, чудом обошлось без пострадавших.
Перед этим нападению подвергся троллейбус в Покровском районе города возле остановки «Спорткомплекс». Случилось это 14 августа. Стреляли хулиганы, скорее всего, из пневматического оружия. Были повреждены оконные и дверные стекла, но людей выстрелами не зацепило.
Напомним, ранее в Полтаве неизвестный из окна многоэтажки обстрелял компанию молодежи. А под Житомиром детские игры рядом с пневматической винтовкой привели к ранению ребенка.
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