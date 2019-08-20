Происшествия

В Кривом Роге снова обстреляли троллейбус с пассажирами — второй за пять дней

В городе Кривом Роге Днепропетровской области за неделю уже дважды обстреливали троллейбусы с пассажирами. Последний инцидент случился вечером 19 августа возле остановки «Студенческая».

Неизвестные стрелки не ограничились одним выстрелом: были разбиты несколько окон. Несмотря на то, что в троллейбусе были пассажиры, чудом обошлось без пострадавших.

Перед этим нападению подвергся троллейбус в Покровском районе города возле остановки «Спорткомплекс». Случилось это 14 августа. Стреляли хулиганы, скорее всего, из пневматического оружия. Были повреждены оконные и дверные стекла, но людей выстрелами не зацепило.

Напомним, ранее в Полтаве неизвестный из окна многоэтажки обстрелял компанию молодежи. А под Житомиром детские игры рядом с пневматической винтовкой привели к ранению ребенка.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter