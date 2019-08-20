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Происшествия

В Кривом Роге снова обстреляли троллейбус с пассажирами — второй за пять дней

10:32 20 августа 2019 188
кривой рог
Инф. «ФАКТОВ»

В городе Кривом Роге Днепропетровской области за неделю уже дважды обстреливали троллейбусы с пассажирами. Последний инцидент случился вечером 19 августа возле остановки «Студенческая».

Неизвестные стрелки не ограничились одним выстрелом: были разбиты несколько окон. Несмотря на то, что в троллейбусе были пассажиры, чудом обошлось без пострадавших.

окно

Перед этим нападению подвергся троллейбус в Покровском районе города возле остановки «Спорткомплекс». Случилось это 14 августа. Стреляли хулиганы, скорее всего, из пневматического оружия. Были повреждены оконные и дверные стекла, но людей выстрелами не зацепило.

Напомним, ранее в Полтаве неизвестный из окна многоэтажки обстрелял компанию молодежи. А под Житомиром детские игры рядом с пневматической винтовкой привели к ранению ребенка.

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