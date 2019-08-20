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Скандал с прослушкой в ГПУ: в кабинете Стрижевской нашли еще одно устройство
В кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской было обнаружено еще одно прослушивающее устройство. Первый «жучок» нашли 16 августа.
Новую спецаппаратуру для прослушивания сотрудники СБУ обнаружили утром 20 августа. Как сообщает журналист Владимир Бойко в Facebook, есть версия, что прослушку могли установить детективы НАБУ при содействии Управления специальных расследований Генпрокуратуры. Считается, что аппаратуру установили в конце июля 2019 года.
Напомним, появление первого «жучка» в кабинете замгенпрокурора руководство ГПУ связывало с судебным процессом, где фигурировал директор НАБУ Артем Сытник и изучались обстоятельства его отдыха на одной из охотничьих баз в Ровенской области.
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