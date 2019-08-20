Экс-футболист сборной Украины спустя 15 лет вернулся в родной клуб (фото)

Спорт

Бывший нападающий «Металлиста», «Шахтера» и сборной Украины 35-летний Марко Девич на правах свободного агента заключил контракт до конца сезона с «Вождовацом», занимающим после четырех туров 10-е место в чемпионате Сербии. Именно из этого клуба в 2004 году футболист подался на легионерские хлеба, перейдя в луцкую «Волынь» Виталия Кварцяного.

Позже талантливый форвард добыл с «Металлистом» «серебро» и пять «бронз» чемпионата Украины, став при этом в 2008 году с 19 мячами лучшим бомбардиром первенства. С «Шахтером» Марко отпраздновал «золотой» успех в чемпионате и Суперкубке страны. Позже в карьере уроженца Белграда были российские «Рубин» и «Ростов», «Аль-Райан» из Катара и «Вадуц» из Лихтенштейна, с которым футболист выиграл Кубок крохотного княжества. Прошлый сезон Девич провел в азербайджанском «Сабахе», забив 21 поединке чемпионата страны восемь мячей.

«Самый большой мотив для возвращения в Сербию — это, конечно, семья. Среди прочих предложений я чувствовал, что пришло время возвращаться домой. Я счастлив, что стал игроком „Вождоваца“, потому что это один из лучших клубов в Сербии. Хочу помочь молодым игрокам развиваться в правильном направлении и всегда готов дать совет или что-нибудь еще, что может помочь им в дальнейшем. Также стать хорошим примером как на поле, так и за его пределами и вместе с командой добиться хорошего результата», — цитирует Марко Девича официальный сайт «Вождоваца».

Марко Девич подписал контракт с «Вождовацом» до конца сезона

Напомним, что в 2008 году Марко получил украинский паспорт и дебютировал в нашей национальной команде в спарринге с Норвегией. Всего же в футболке сборной Украины Девич провел 35 поединков и забил семь мячей, став при этом автором первого хет-трика в истории «желто-синих» (в 2013-м на поле Сан-Марино).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший форвард сборной Украины Евгений Селезнев покинул испанскую «Малагу».

Фото ФК «Вождовац»



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