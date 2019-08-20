Неожиданно: Киевская горадминистрация переехала с Крещатика

Политика

В Киеве у городской государственной администрации неожиданно изменился юридический адрес. Теперь КГГА вместо привычного Крещатика зарегистрирована в Шевченковском районе города по адресу ул. Дегтяревская, дом 31, корпус 2. В том же здании находится КП «Благоустройство».

Изменения в реестр были внесены в мае 2019 года.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Сам Кличко считает, что такие заявления — «манипуляция законами и Конституцией».

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