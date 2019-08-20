25.05 / 25.31 27.71 / 28.14
Киев: +28
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

Неожиданно: Киевская горадминистрация переехала с Крещатика

13:59 20 августа 2019 406
кгга
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве у городской государственной администрации неожиданно изменился юридический адрес. Теперь КГГА вместо привычного Крещатика зарегистрирована в Шевченковском районе города по адресу ул. Дегтяревская, дом 31, корпус 2. В том же здании находится КП «Благоустройство».

реестр

Изменения в реестр были внесены в мае 2019 года.

Напомним, ранее руководитель Офиса президента Андрей Богдан направил в Кабмин представление об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Сам Кличко считает, что такие заявления — «манипуляция законами и Конституцией».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер