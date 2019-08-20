Мир

Трамп в десятый раз стал дедом

В понедельник, 19 августа, Эрик и Лара Трамп объявили о рождении дочери. Девочку назвали Каролиной. Теперь у президента США Дональда Трампа три внучки и семеро внуков.

Эрик сам написал в Twitter о радостном событии: «Лара и я с волнением приветствуем приход в этот мир Каролины Дороти Трамп. Мы уже любим тебя!». Твит появился за несколько минут до полуночи.

Первой счастливых родителей поздравила старшая сестра Эрика Иванка. Для этого она также воспользовалась Twitter. «Мы любим вас Лара, Эрик, (большой брат) Люк и милая Каролина!»

Эрику Трампу 35 лет. Он — третий ребенок Дональда Трампа. Его мать — первая жена миллиардера Ивана. В настоящее время Эрик и его старший брат Дональд Трамп-младший управляют отцовской компанией — The Trump Organization.

Эрик и Лара Трамп

Ларе 36 лет. Она является советницей президента США и ведет программу Real News Update, которая претендует на подачу только правдивых новостей. Эрик и Лара поженились в 2014 году. В сентябре 2017 года у них родился сын Люк. О своей второй беременности Лара сообщила в апреле 2019 года.

У Дональда-младшего пятеро детей от бывшей жены Ванессы — Кай (12 лет), Дональд III (10 лет), Тристан (семь лет), Спенсер (шесть лет) и Хлоя (пять лет). У Иванки Трамп трое детей — Арабелла (восемь лет), Джозеф (пять лет) и Теодор (три года). Иванка замужем за бизнесменом Джаредом Кушнером. Дональд Трамп, став президентом США, сделал дочь и зятя своими официальными советниками.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 13-летний сын Дональда и Мелании Трамп Бэррон, похоже, перерос отца.

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