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Политика

Адвокат о деле «Роттердам+»: считаю это политическим преследованием

15:46 20 августа 2019 36
Уголь
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Дело НАБУ по «Роттердам+» является политическим преследованием, а расследование не имеет юридической перспективы. Об этом заявила адвокат бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец.

«Я считаю это дело политическим. Об этом свидетельствуют доказательства, которые были добавлены к делу. Об этом свидетельствует и ходатайство, в котором непосредственно написано, что это Дмитрий Вовк вступил в сговор с политическими фигурами в государстве», — заявила адвокат.

Она также обратила внимание на то, что резкая активизация расследования дела «Роттердам+» началась с новым назначением на пост главы СБУ. По словам адвоката, после этого у детективов НАБУ появился экспертный вывод от СБУ, на базе которого НАБУ объявляет подозрения и вносит в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым.

«Два с половиной года НАБУ не могло получить судебно-экономическую экспертизу, а тут вдруг, когда СБУ возглавил господин Баканов, появляется экспертиза по делу и дело срочно передается в суд, свидетельствует, я думаю, о том, что дело все же имеет политический уклон…» — заявила Одинец.

Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен).

С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилось.

Экономическую обоснованность и законность формулы «Роттердам +» подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (EURACOAL) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

8 августа 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

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