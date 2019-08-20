- 16:12 Пятеро пропавших украинских узников Кремля нашлись в московском СИЗО "Лефортово"
- 16:09 Женщин под Киевом могли похитить из-за долгов
- 16:02 Российский министр стал посмешищем: сеть взорвало фото
- 15:56 Партия Зеленского устроила непонятные маневры в новой Раде: что происходит
- 15:46 Адвокат о деле «Роттердам+»: считаю это политическим преследованием
- 15:33 Трамп в десятый раз стал дедом
- 15:26 Сытник заявил, что это не он прослушивал зама Луценко
- 15:26 В Киеве неадекватный водитель застрелил собаку женщины, с которой поругался на переходе
- 15:11 Как гусар: Брэдли Купер удивил сменой имиджа
- 15:04 Небо в каменном проеме: Сущенко новым рисунком показал атмосферу в российской тюрьме
- 14:50 Убытков — на 23 миллиона: в Одесской области подсчитали ущерб от катастрофического ливня с человеческими жертвами
- 14:30 Пьяница устроил поножовщину в метро Харькова, ранен полицейский
Адвокат о деле «Роттердам+»: считаю это политическим преследованием
Дело НАБУ по «Роттердам+» является политическим преследованием, а расследование не имеет юридической перспективы. Об этом заявила адвокат бывшего главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец.
«Я считаю это дело политическим. Об этом свидетельствуют доказательства, которые были добавлены к делу. Об этом свидетельствует и ходатайство, в котором непосредственно написано, что это Дмитрий Вовк вступил в сговор с политическими фигурами в государстве», — заявила адвокат.
Она также обратила внимание на то, что резкая активизация расследования дела «Роттердам+» началась с новым назначением на пост главы СБУ. По словам адвоката, после этого у детективов НАБУ появился экспертный вывод от СБУ, на базе которого НАБУ объявляет подозрения и вносит в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым.
«Два с половиной года НАБУ не могло получить судебно-экономическую экспертизу, а тут вдруг, когда СБУ возглавил господин Баканов, появляется экспертиза по делу и дело срочно передается в суд, свидетельствует, я думаю, о том, что дело все же имеет политический уклон…» — заявила Одинец.
Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула «Роттердам+») была утверждена НКРЭКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен).
С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилось.
Экономическую обоснованность и законность формулы «Роттердам +» подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (EURACOAL) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.
8 августа 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+», среди которых экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"