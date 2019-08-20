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Под Одессой хулиган пришел в кафе с боевой гранатой и ножом
В районном центре Рени Одесской области полиция задержала мужчину, который нецензурно ругался в кафе. Сообщение о матерщиннике поступило на линию «102» от 31-летней местной жительницы. На место происшествия сразу прибыли правоохранители, которые доставили хулигана в отделение полиции. Они хотели составить на него административный протокол. Однако во время личного досмотра у 38-летнего мужчины обнаружили гранату РГД-5, нож и баллончик с препаратом раздражающего действия «Кобра-1», сообщили «ФАКТАМ» в региональном главке Нацполиции.
Оружие изъяли и направили на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о взрыве гранаты Ф-1 в больнице города Раздельная Одесской области. Погибли два человека. Выяснилось, что две боевые гранаты в больницу принес мужчина, который пришел к своей сожительнице. Гранату РГД-5, чека у которой была выдернута, успели обезвредить взрывотехники.
А в самой Одессе пьяный мужчина бросил боевую гранату с девятого этажа прямо во двор многоэтажки.
Напомним, в Рени во двор частного дома бывшего мэра бросили гранату РГД-5.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..