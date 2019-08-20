Политика

Зеленский может предложить ввести миротворцев ООН в Москву: в Украине сделали неожиданное заявление

Президенту Зеленскому дали оригинальный совет, как прекратить российскую вооруженную агрессию в Украине. По мнению журналиста-международника издания «Новое время» Ивана Яковины в интервью «ФАКТАМ», украинский президент мог бы обратиться в Совет безопасности ООН с жалобой о нарушении прав русскоязычных граждан… в Москве.

По мнению собеседника «ФАКТОВ», именно в Москве права русскоязычных граждан сегодня нарушаются больше, чем в Киеве и других украинских городах.

«Аргументировать, что эта категория в Киеве и других городах Украины чувствует себя в значительно большей безопасности, чем в Москве. Прямо сказать в ООН: «Слушайте, в столице России ужас же творится. Надо защищать русскоязычных», — предложил Яковина.

Напомним, во время недавних протестов российской оппозиции в Москве полиция проявила нечеловеческую жестокость.

Полный текст интервью журналиста нашему изданию читайте в статье «Путин считает себя гением, но у Зеленского есть шанс его переиграть, — Иван Яковина»

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