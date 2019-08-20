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"Синюю руку" с Крещатика "открыли" в Николаеве: сеть в недоумении (фото, видео)
Во вторник, 20 августа, в Николаеве была открыта скульптура «Middle Way/Средний путь», которую в народе успели прозвать просто «Синей рукой». В сентябре 2018 года «Синяя рука» была установлена на углу Крещатика и бульвара Тараса Шевченко в Киеве — на том самом месте, где ранее был памятник Ленину.
Простояв в столице неполный год, скульптура внезапно была демонтирована и вскоре переехала в Николаев.
Арт-объект торжественно открыли на набережной города «8-й причал».
В мероприятии участвовал посол Румынии Кристиан-Леон Цуркану. А мэр Николаева Александр Сенкевич в своем приветственном слове призвал горожан «сохранять арт-объект в красоте и чистоте, а не заниматься с ним глупостями, которые могут прийти им в голову».
Судя по комментариям в социальных сетях, николаевцы весьма раздраженно отреагировали на появление в городе скульптуры с загадочным смыслом. Городскому голове напоминают, что в Николаеве масса нерешенных коммунальных проблем, среди которых разбитые дороги, текущие крыши домов, скверная работа общественного транспорта, а в это время городская власть тратит миллионы на реконструкцию центральной площади (100 млн. — Авт.) и устанавливает сомнительные арт-объекты.
Наиболее язвительные комментаторы уже прозвали скульптуру «рукой проктолога» и «рукой гинеколога».
Ну, а лояльные к появлению на набережной «Синей руки» горожане принялись фотографироваться с ней и выкладывать снимки в интернет. На фоне арт-объекта даже успела сфотографироваться свадебная пара.
Работа «Middle Way/Средний путь» выполнена румынским художником Богданом Рацом в рамках международного проекта Moving Monuments. Как пишет издание ІншеТВ, скульптура символизирует дружбу и общение и уже побывала на центральных площадях ряда европейских городов: в 2014-м — около Сент-Джордж-Холла в Ливерпуле, в 2016 — на площади Замка в Бая-Маре (Румыния); в 2017—2018-м — в Кашкайш и в Порту (Португалия).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в оккупированном Крыму планируют установить очередной памятник Ленину. Так, в Никитском ботаническом саду вместо скульптуры богини Флоры решили разместить бюст вождя мирового пролетариата.
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