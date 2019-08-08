Вернут Ленина? В сети обсуждают демонтаж синей руки в Киеве

Украина

В Киеве неожиданно сняли с постамента ставшую притчей во языцех Синюю руку, которую установили вместо сброшенного памятника Ленину на Бессарабской площади в сентябре 2018 года.

Фото инцидента появилось в сети и вызвало бурю эмоций.

Большинство пользователей сошлись во мнении о том, что это «недоразумение» давно было пора убрать из центра города.

Тем не менее нашлись и те, кто вступился за инсталляцию.

«Ужас или не ужас, а вот Ryanair… выделил эту руку как один из highlights в Киеве… и повод иностранцу ехать в Киев», — написал Максим Шахалов.

А еще один комментатор выразил опасение, что на постамент могут вернуть… Ленина.

Напомним, ранее в Харькове вернули на место снесенный местными активистами памятник советскому маршалу Георгию Жукову, после чего сторонники восстановления памятника советскому военноначальнику начали угрожать своим идеологическим противникам. Те же интересовались, долго ли простоит памятник Жукову, и не собираются ли в городе (чего уж там) сразу ставить памятник советскому диктатору Иосифу Сталину.

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