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Происшествия

Выпал из кузова: грузовик переехал 15-летнего подростка во время сбора соломы

20:55 20 августа 2019 220
Газ-53
Руслан ПОДГОРНЫЙ, «ФАКТЫ» (Николаев)

Ужасное ЧП случилось 20 августа, примерно в 12:30, на поле за селом Шевченково Витовского района Николаевской области. Там подростка переехал грузовик.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской, 15-летний подросток вместе с 58-летним соседом собирали солому на поле местного фермера. Парень находился в кузове трактора, возле которого шел грузовик ГАЗ-53. Неожиданно парень выпал из кузова, но водитель грузовика не заметил этого и переехал его. В тяжелом состоянии юношу доставили в местную районную больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в центральной части Киева мусоровоз насмерть переехал мужчину.

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