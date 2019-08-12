Смерть под колесами возле ЗАГСа: в Киеве мусоровоз переехал мужчину (видео)

Происшествия

В Киеве на бульваре Верховной Рады возле жилых домов мусоровоз переехал мужчину. Об этом сообщает «Информатор».

Это произошло во дворе неподалеку ЗАГСа. Мужчина сидел на бордюре, в каком состоянии он был пока неизвестно. В этот момент мусоровоз MAN заезжал во двор, сдавая задним ходом.

По предварительным данным, водитель не заметил мужчину и наехал на него. Он утверждает, что услышал крик и остановил машину, а когда вышел, то заметил, что под колесами лежит человек.

На место происшествия приехали правоохранители и скорая. Медики лишь зафиксировали время смерти.

На вид погибшему около 35 лет. В полиции этот факт пока не подтвердили.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Киеве на Оболони столкнулись трамвай и мусоровоз. Причиной дорожно-транспортного происшествия стал туман. Еще один инцидент с мусоровозом произошел в Ровно: там в центре города коммунальный мусоровоз продавил колесом асфальт и застрял. Из западни машину вытаскивали при помощи крана.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне под Киевом произошло смертельное ДТП — столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Два человека погибли, еще 13 человек пострадали.

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