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Смерть под колесами возле ЗАГСа: в Киеве мусоровоз переехал мужчину (видео)
В Киеве на бульваре Верховной Рады возле жилых домов мусоровоз переехал мужчину. Об этом сообщает «Информатор».
Это произошло во дворе неподалеку ЗАГСа. Мужчина сидел на бордюре, в каком состоянии он был пока неизвестно. В этот момент мусоровоз MAN заезжал во двор, сдавая задним ходом.
По предварительным данным, водитель не заметил мужчину и наехал на него. Он утверждает, что услышал крик и остановил машину, а когда вышел, то заметил, что под колесами лежит человек.
На место происшествия приехали правоохранители и скорая. Медики лишь зафиксировали время смерти.
На вид погибшему около 35 лет. В полиции этот факт пока не подтвердили.
Напомним, что в ноябре прошлого года в Киеве на Оболони столкнулись трамвай и мусоровоз. Причиной дорожно-транспортного происшествия стал туман. Еще один инцидент с мусоровозом произошел в Ровно: там в центре города коммунальный мусоровоз продавил колесом асфальт и застрял. Из западни машину вытаскивали при помощи крана.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», накануне под Киевом произошло смертельное ДТП — столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Два человека погибли, еще 13 человек пострадали.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..