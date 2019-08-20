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Умерла известная российская актриса Александра Назарова (фото)
В Москве скончалась народная артистка России Александра Назарова. Ей было 80 лет, сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой.
«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная», — говорится в в Telegram-канале театра.
Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде.
Свою первую роль сыграла в 6 лет в составе труппы Центрального детского театра. За свою жизнь Назарова снялась в 80 фильмах и сериалах. Среди них — «А если это любовь» (1961 год), «Софья Перовская» (1967 год), «Граница. Таежный роман» (2000 год), «Бригада» (2002 год) и другие.
В 2001 году получила звание Народной артистки России.
Напомним, в июле в России скончалась актриса Ольга Вяликова, известная по фильму «Обыкновенное чудо»,
а несколько ранее ушла из жизни легендарная советская актриса Надежда Чередниченко.
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