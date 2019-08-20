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Умерла известная российская актриса Александра Назарова (фото)

21:53 20 августа 2019 316
Александра Назарова
Инф. «ФАКТОВ»

В Москве скончалась народная артистка России Александра Назарова. Ей было 80 лет, сообщили в Московском драматическом театре имени Ермоловой.

«Это невосполнимая утрата не только для нашего театра, но и для всего российского искусства. Нет слов. Образовалась пустота, которую не заполнить. Погасла звезда. Поистине народная», — говорится в в Telegram-канале театра.

Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде.

Свою первую роль сыграла в 6 лет в составе труппы Центрального детского театра. За свою жизнь Назарова снялась в 80 фильмах и сериалах. Среди них — «А если это любовь» (1961 год), «Софья Перовская» (1967 год), «Граница. Таежный роман» (2000 год), «Бригада» (2002 год) и другие.

В 2001 году получила звание Народной артистки России.

Напомним, в июле в России скончалась актриса Ольга Вяликова, известная по фильму «Обыкновенное чудо»,

а несколько ранее ушла из жизни легендарная советская актриса Надежда Чередниченко.

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