Друг Путина Маттео Сальвини развалил правительство Италии

Мир

Во вторник, 20 августа, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о своей отставке. Он написал соответствующее прошение на имя президента страны Серджио Матареллы. Конте был вынужден пойти на этот шаг под давлением со стороны вице-премьера Маттео Сальвини, который является лидером правопопулистской партии «Лига».

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Сальвини считается одним из самых влиятельных «друзей Путина» в Европе. Недавно итальянский вице-премьер оказался в центре громкого скандала. Его обвинили в том, что «Лига» тайно финансировалась Кремлем. Сальвини все отрицает.

Правительство Конте было сформировано в 2018 году. Сам премьер-министр не является представителем ни одной из партий, прошедших в парламент. Его кандидатуру тогда предложили «Лига» и движение «Пять звезд», которые сформировали правящую коалицию. А лидеры этих партий Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо стали вице-премьерами. При этом Сальвини возглавляет также Министерство внутренних дел.

Нынешним летом лидер «Лиги» поссорился с Ди Майо. 8 августа Сальвини объявил о выходе своей партии из коалиции и потребовал на этом основании роспуска правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Он обвинил «Пять звезд» в предательстве и отказе выполнять задачи, которые были согласованы членами коалиции.

На самом деле, так говорят в Италии, Сальвини решил попробовать в результате досрочных выборов сформировать коалицию с новыми союзниками — партией бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони «Вперед, Италия!» и партией «Итальянские братья». Обе эти политические силы разделяют взгляды евроскептиков и готовы восстановить отношения с Россией, отказавшись от санкций. При этом Сальвини надеется, что именно он возглавит новую коалицию и займет пост премьер-министра.

Однако, как сообщают итальянские СМИ, хитрый план лидера «Лиги» может с треском провалиться. Дело в том, что президент Матарелла обладает правом вместо объявления о проведении досрочных выборов поручить Ди Майо сформировать новую коалицию с другими партиями, которые сейчас представлены в парламенте. У «Пяти звезд» сейчас в руках треть депутатских мандатов. И эта партия вполне может заключить соглашение с демократами, которые находились у власти до прошлогодних выборов. В этом случае Сальвини будет вынужден уйти в оппозицию. Разрушив нынешнюю коалицию, он лишился всех постов в правительстве и рискует стать изгоем.

Конте, выступая 20 августа в парламенте, обвинил Сальвини в том, что тот нарушил данное обещание. Лидер «Лиги» год назад дал слово решать все разногласия с партнерами по коалиции «в духе доброжелательного сотрудничества». «Крайне безответственно заставлять наших граждан каждый год голосовать», — подчеркнул Конте.

Движение «Пять звезд» распространило заявление, в котором говорится, что партия ни при каких условиях впредь не намерена сотрудничать с «Лигой». Министр обороны Италии Элизабетта Трента, представляющая в правительстве «Пять звезд», отметила: «Дверь перед „Лигой“ больше не откроется!».

Сальвини в бешенстве от перспективы лишиться всех занимаемых постов пригрозил вывести своих сторонников на улицу. Пока он обещает, что протест будет носить мирный характер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Маттео Сальвини объявил о некой группе украинцев, которые планировали убить его. Сделал он это заявление, чтобы отвлечь внимание от скандала, в центре которого оказался из-за своих связей с Кремлем.

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