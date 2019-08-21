«Даша Букина» из «Счастливы вместе» рассказала, как смола похудеть на 60 килограммов (фото)

Шоу-бизнес

Актрисе Наталье Бочкаревой, исполнившей одну из главных ролей в ситкоме «Счастливы вместе», удалось всего за год скинуть вес после двух беременностей с помощью физических нагрузок и занятий танцами. Об этом она рассказала в интервью изданию «Семь дней».

Бочкарева не скрывала, что после рождения второго ребенка в 2008 году ее вес достиг 120 килограммов. Звезду не устраивала цифра не весах, поэтому она решила взяться за преображение, и всего за год похудела вдвое. При этом актриса не сидела на строгих диетах и не отказывалась от любимых сладостей.

«Рецепт прост: физические нагрузки и — все! Я много танцевала, участвуя в проекте „Танцы со звездами“, ходила в спортзал. Не было никаких диет. Главное — не есть на ночь!» — поделилась 39-летняя Бочкарева.

Перемены во внешности телезвезды были настолько разительными, что в Сети сразу появились мошенники, которые начали предлагать похудение по системе Бочкаревой. От ее имени даже выпустили книгу с подробным описанием рациона и нюансов борьбы с лишним весом.

«Различные сайты размещают информацию о моих супердиетах, каких-то препаратах, которые я, по легенде, принимала, чтобы сбросить вес. Самый курьезный случай произошел, когда однажды меня попросили подписать книгу о похудении, которую якобы я написала. Мошенники издали эту чушь тиражом в 700 тысяч экземпляров, чтобы заработать на доверчивом читателе», — призналась Бочкарева.

По мнению звезды, ограничения в питании могут негативно сказаться на общем состоянии организма. Поэтому сама Бочкарева поддерживает идеальную форму с помощью физических нагрузок и призывает поклонников прибегать к диетам лишь в крайнем случае.

Сейчас артистка активно снимается в кино и сериалах, а также участвует в творческих встречах. Плотный творческий график, по мнению актрисы, также помогает сохранять заветную цифру на весах. При этом Бочкарева не считает себя худышкой. Звезда весит 60 килограммов, но не хочет худеть дальше, поскольку уверена, что в жизни есть вещи поважнее, чем бесконечная борьба за идеальную внешность.

Напомним, Наталья Бочкарева стала известной после того, как в 2006 году начала сниматься в ситкоме «Счастливы вместе».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Наталья Бочкарева в интервью нашему изданию призналась, что обычно покупает, когда бывает в Киеве.

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