Мир

Уже никто никуда не летит: в Ryanair объявили о забастовке пилотов

Множество рейсов крупнейшего лоукостера Европы, компании Ryanair, оказались под угрозой из-за масштабной забастовки пилотов. Профсоюзу не удалось договориться с руководством авиакомпании, соответственно, компания намерена судиться с профсоюзом пилотов.

В частности, британская ассоциация пилотов авиакомпаний заявила, что авиакомпания «упустила шанс разрешить спор с участием их пилотов и теперь можно полагаться только на юридические возможности, и попытаться убедить Высокий суд заблокировать забастовку», пишут Вести.

Бастовать пилоты намерены на большинстве баз Ryanair по всей Европе, причем в разные дни, в основном — на выходные. Так, на базах в Испании забастовки планируют с сентября, 1, 6−8, 13−15, 20−22, 27 и 29 сентября. В Великобритании и Ирландии забастовки начинаются уже в августе, 22−23 августа, а также 2−4 сентября. Базы в Португалии будут бастовать 21−25 августа.

Основным требованием пилотов Ryanair является повышение зарплаты.

Как писали «ФАКТЫ», это не первая крупная забастовка пилотов на Западе за последнее время. В апреле 2019 года пилоты Швеции, Дании и Норвегии, работающие мультинациональной авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS), несколько дней не выходили на работу, требуя повышения зарплат.

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