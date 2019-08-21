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Девушка без комплексов, которая делает сексуальные селфи в вагоне метро, случайно стала звездой соцсетей (фото, видео)
Девушка, которая нисколько не стесняясь окружающих, позируя для сексуальных селфи в вагоне метро Нью-Йорка, стала звездой соцсетей. Это произошло после того, как заснявший ее в этот момент один из пассажиров выложил получившееся видео в соцсети Twitter. Видео пользователя под ником Бен Яр стало вирусным. На его пост отреагировала сама девушка, оказавшаяся некоей Джессикой Джордж. Она осталась весьма довольна своей неожиданной славой и поблагодарила Бена: «Спасибо, сэр».
This woman giving it ALL to the selfie cam on the train is SENDING ME pic.twitter.com/i3JoSPKj3I— Ben Yahr (@benyahr) August 17, 2019
На видео Джессика в черном, обтягивающем платье и в туфлях на каблуках, принимает соблазнительные позы перед камерой телефона, который она установила на сидении.
Пользователи соцсети восхитились уверенностью Джессики в себе. Другие сочли ее излишне склонной а нарциссизму. А кто-то удивился тому, что она одобрила то, что ее снимали без ее согласия.
Один из пользователей выложил в соцсетях видео другой девушки – которая эффектно позирует перед камерой наблюдения в метро.
when you find that good light pic.twitter.com/14UqzQ2thv— vivi araujo lipsync assassin (@charlixixixis) August 18, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали про американку, неудачно попытавшуюся сделать селфи с осьминогом.
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