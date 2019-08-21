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Девушка без комплексов, которая делает сексуальные селфи в вагоне метро, случайно стала звездой соцсетей (фото, видео)

8:46 21 августа 2019 257
Джессика на селфи
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Девушка, которая нисколько не стесняясь окружающих, позируя для сексуальных селфи в вагоне метро Нью-Йорка, стала звездой соцсетей. Это произошло после того, как заснявший ее в этот момент один из пассажиров выложил получившееся видео в соцсети Twitter. Видео пользователя под ником Бен Яр стало вирусным. На его пост отреагировала сама девушка, оказавшаяся некоей Джессикой Джордж. Она осталась весьма довольна своей неожиданной славой и поблагодарила Бена: «Спасибо, сэр».

На видео Джессика в черном, обтягивающем платье и в туфлях на каблуках, принимает соблазнительные позы перед камерой телефона, который она установила на сидении.

Пользователи соцсети восхитились уверенностью Джессики в себе. Другие сочли ее излишне склонной а нарциссизму. А кто-то удивился тому, что она одобрила то, что ее снимали без ее согласия.

Один из пользователей выложил в соцсетях видео другой девушки – которая эффектно позирует перед камерой наблюдения в метро.

Ранее «ФАКТЫ» писали про американку, неудачно попытавшуюся сделать селфи с осьминогом.


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