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Поцелуи опасны: злобный осьминог укусил женщину, решившую сделать с ним трогательное селфи (видео) (видео)
Жительница штата Вашингтон (США)Джейми Бишелья любит рыбачить, именно поэтому она решила принять участие в соревновании по ловле лосося. Об этом пишет Huffpost.
Но по ходу конкурса американка поняла, что поняла, что отстаёт от других участников, и никакие призы ей не светят.
Поэтому она решила пойти другим путём — принять участие в фотоконкурсе, который проводился наряду с соревнование по ловле рыба.
Для этого женщина посадила себе на лицо выловленного ранее осьминога, изображая «поцелуй», и попросила друзей запечатлеть её в таком необычном виде.
Именно в этот момент разозлённое существо укусило Джейми.
Любительница эффектных снимков получила довольно болезненную и неприятную травму — одна сторона лица распухла, так что женщине сейчас приходится проходить лечение антибиотиками.
Пока результаты конкурса фотографий не объявлены, но Джейми уверена, что 100-долларовый приз должен достаться ей, именно так её страдания будут иметь хоть какой-то смысл. Рыбачку немного утешает то, что она отомстила осьминогу, которого сварила и с удовольствием съела.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Перу в городе Куско целующаяся пара потеряла равновесие и упала с моста.
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