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Жительница штата Вашингтон (США)Джейми Бишелья любит рыбачить, именно поэтому она решила принять участие в соревновании по ловле лосося. Об этом пишет Huffpost.

Но по ходу конкурса американка поняла, что поняла, что отстаёт от других участников, и никакие призы ей не светят.

Поэтому она решила пойти другим путём — принять участие в фотоконкурсе, который проводился наряду с соревнование по ловле рыба.

Для этого женщина посадила себе на лицо выловленного ранее осьминога, изображая «поцелуй», и попросила друзей запечатлеть её в таком необычном виде.

Именно в этот момент разозлённое существо укусило Джейми.

Любительница эффектных снимков получила довольно болезненную и неприятную травму — одна сторона лица распухла, так что женщине сейчас приходится проходить лечение антибиотиками.

Пока результаты конкурса фотографий не объявлены, но Джейми уверена, что 100-долларовый приз должен достаться ей, именно так её страдания будут иметь хоть какой-то смысл. Рыбачку немного утешает то, что она отомстила осьминогу, которого сварила и с удовольствием съела.

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